Denizli’de midibüs ile otomobil çarpıştı Denizli’de işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Denizli’de işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Ankara karayolunda meydana geldi. İşçileri taşıyan midibüs ile otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.