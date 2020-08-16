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Aktüel

Denizli'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 13:36:22 -
Denizli'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kuyumculara sahte altın satmaya çalışan kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmada, şüphelinin, bir kuyumcuya 4,30 gram ağırlığında sahte kolye satmaya çalıştığını belirledi.

Polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Dolandırıcılık suçunu işlemek üzereyken yakalanan şüphelinin 7 ilde aynı suçtan arandığı öğrenildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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