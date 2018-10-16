Denizli'de küstah afişler! "Girerse dayak yer"
Denizli'de bir işletmenin camına asılan ırkçı afişler büyük tepki topladı. Afişlerde, söz konusu işletmeye "Mülteciler giremez" yazıyor.16 Ekim 2018 Salı 12:28
Evrensel'in haberine göre, Denizli’den bir mültecinin fotoğrafını çektiği afişlerde “İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkâna giremez, girerse dayak yer” yazılıydı.
Fotoğrafları çeken mülteci “Irkçılık Denizli’de yaygınlaşıyor, bu tür ırkçı eylemlilikler artış gösteriyor. Sarayköy, Karşıyaka, Kale ardından şehrin merkezinde bu. Başka yerde de denk geldim. Bu insanlık değil!” yorumunda bulundu.
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