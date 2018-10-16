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Denizli'de küstah afişler! "Girerse dayak yer"

Denizli'de bir işletmenin camına asılan ırkçı afişler büyük tepki topladı. Afişlerde, söz konusu işletmeye "Mülteciler giremez" yazıyor.

16 Ekim 2018 Salı 12:28
Denizli'de küstah afişler! "Girerse dayak yer"

Evrensel'in haberine göre, Denizli’den bir mültecinin fotoğrafını çektiği afişlerde “İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkâna giremez, girerse dayak yer” yazılıydı.

Fotoğrafları çeken mülteci “Irkçılık Denizli’de yaygınlaşıyor, bu tür ırkçı eylemlilikler artış gösteriyor. Sarayköy, Karşıyaka, Kale ardından şehrin merkezinde bu. Başka yerde de denk geldim. Bu insanlık değil!” yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 12:28
  1. Denizli
  2. mülteciler

YORUM YAZ

  • hayrihayri35 dk önce
    Yasiklar olsun.... yine uzun uzun bir yorum patlatacaktim ama kime ne.... tek sözüm su olacak; INGILIZLERE BRAVO, 1923 PROJESINI BASARIYLA TAMAMLADILAR, BUYRUN ILK MEYVELERI, AFIYET OLSUN.... bu millette müminler kardestir düsüncesi kalmamis, bu yaziyi gecin, etrafiniza bakmaniz yeterli... herkes suriyeliler hakkinda atip tutuyor... neyse dedimya kisa kesmek istiyorum yukaridaki yazilan fazlasiyla herseyi acikliyor...
  • aliali36 dk önce
    En iyisini yapmış bu ırkçılık değil vatanseverlik oraya gelenler zaten vatanını satıp gelen ler
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    İşyerinin ismi niye yok varsa işyerinin ismini çekmeyip sadece bunu çekmiş se asıl provakatör kendisi kesinlikle gerçekse işyeriaçıklanmalı
  • ihsihs1 sa önce
    İnsanlıktan nasip almamış zavallılar!
  • a.a.1 sa önce
    işsizlikten bunalan,karın tokluğuna çalıştırılan,kuru ekmeğe talim eden yerli halkın pastayla taltif edilen kişilere nasıl davranmasını bekliyorsunuz.
  • hay bin gunduz hay bin gunduz 1 sa önce
    acaba neden?
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    İğne Çuvaldız meselesi! İlk olarak o afişleri yazan man kafalarıAllah o genelleme yaparak kınadıkları Suriyeli-Afgan-İranlı gariplerin durumuna düşürsün İnşaallah diyorum. İkinci olarak, 10 yıldır bize kucak açan ses çıkarmayan ekmeğini paylaşan bu mişllete biz ne ettikte bun insanlar bizden nefret eder hale geldi diye mülteci kardeşlerimizin düşünmeleri gerektiğini saalık veriyorum.
  • ÇETİNÇETİN1 sa önce
    Bunu yazanın soyu bozuktur..türk olamaz...hiristiyanlar,yahudiler,ermenilerbu işyerine girer..Müslüman kardeşler giremez...yazıklar olsun bunu yapana...bu dükkan kapattırılmalı..belediye,maliye,vali....harekete geçmeli....bu iş yeri kapanmalı....
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL1 sa önce
    Nazi pislikleri heryerde hortlamaya basladi..insanligin en düsük hali bu pisliklerin yaptiklari..EVET pisliksiniz,serefsizsiniz,IRKCI bozuntularisiniz ama insan degilsiniz cünkü insanlik imtihanini ALLAHIN karsisinda kayip ettiniz ey soyu ve kani bozuklar..YUHHHHH!!!
  • hidayethidayet1 sa önce
    Bekar, erkek afgan sayısının hesabı belli değil. Neden buradalar, yarın ne olacaklar?
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