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Aktüel

Denizli'de kumar operasyonunda yakalanan 25 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:50:54 -
Denizli'de kumar operasyonunda yakalanan 25 kişiye para cezası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir depoda kumar oynarken yakalanan 25 kişiye toplam 95 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir iş yerine ait depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, deponun kapısının kilitli olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısından alınan iznin ardından kapı, çilingir tarafından açıldı. Depoda saklanan 25 kişi, gözaltına alındı.

Yakalananlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca toplam 95 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamakta kullanılan malzemelere el kondu, depo mühürlendi.

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