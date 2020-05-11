  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 958 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:54:16 -
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 958 kişiye ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'de geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 958 kişiye toplam 1 milyon 35 bin 815 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Emniyet ekiplerinin 4-8 Mayıs arasındaki kontrollerinde 65 yaş üstü 106 kişiye toplam 583 bin 114, 20 yaş altı 466 kişiye 110 bin 243, sosyal mesafe kuralına uymayan 182 kişiye 156 bin 552 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 20 yaş altı bir kişi ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 7 kişi hakkında adli işlem de başlatıldı.

Denizli'de 9-10 Mayıs'taki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişiye de toplam 185 bin 906 lira ceza uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı