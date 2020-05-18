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Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 182 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:11:00 -
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 182 kişiye ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'de geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 182 kişiye toplam 77 bin 698 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Emniyet ekiplerinin 11-17 Mayıs haftasındaki kontrollerinde 65 yaş üstü 29 kişiye toplam 17 bin 988, 20 yaş altı 83 kişiye 39 bin 692 lira idari para cezası uygulandı.

Kentte sosyal mesafe kuralına uymayan 70 kişi hakkında da idari işlem yapılarak, 20 bin 18 lira ceza kesildi.

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