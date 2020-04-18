Denizli'de koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan sağlık çalışanı, tedavisinin ardından alkışlarla hastaneden ayrıldı.

Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde tıbbi görüntüleme teknikerliği yapan 49 yaşındaki Veysel Karaşin, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Karaşin, 14 günlük tedavinin ardından yapılan testin negatif çıkması sonucu hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden ayrılan Karaşin, mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Karaşin, yaptığı açıklamada, kendisinde herhangi bir belirtinin görülmediğini, şüphe üzerine uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlıklarının olduğunu belirten Karaşin, "Tedavi sürecimi tamamlayarak taburcu oldum. Bu süreçte yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.