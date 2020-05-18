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Denizli’de korona virüs tedbirlerine ihlale 77 bin 698 TL ceza

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı toplam 182 vatandaşa 57 bin 680 TL ceza işlem uygulanırken sosyal mesafeyi ihlal eden 20 bin 18 TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:57:31 -
Denizli’de korona virüs tedbirlerine ihlale 77 bin 698 TL ceza

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı toplam 182 vatandaşa 57 bin 680 TL ceza işlem uygulanırken sosyal mesafeyi ihlal eden 20 bin 18 TL ceza kesildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Açıklamada, tedbirler kapsamında 65 yaş üstü 29 kişiye 17 bin 988 TL, 20 yaş altı 83 kişiye ise 39bin 692 TL’lik adli işlem, sosyal mesafe kuralına uymayan 70 kişiye ise 20 bin 18 TL para cezası kesildiği ifade edildi.

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