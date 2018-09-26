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Denizli'de korkutan deprem! Beşik gibi sallandı...

Pamukkale ilçesi, yaklaşık 5,5 saat arayla, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:36
Denizli'de korkutan deprem! Beşik gibi sallandı...

Bugün saat 12.48'de merkez üssü Çardak olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 5,5 saat sonra, saat 18.29'da, bu kez merkez üssü Pamukkale olan aynı büyüklükte deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, 6.98 metre derinlikte 3.4 büyüklüğündende meydana gelen bu deprem de herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Depremler, Denizli merkez başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

Türkiye ve dünyada gelen en küçük depremler her saniye kayıt edilebiliyor Aşağıdaki linke tıklayarak son depremleri öğrenebilirsiniz. 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:36
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