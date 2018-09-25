THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Denizli'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Tavas ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Zehra Arat hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

25 Eylül 2018 Salı 09:44
Denizli'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu Efeler Mevkii'nde meydana geldi. Tavas yönüne seyir halinde olan Durmuş Arat (32) yönetimindeki 48 DZ 240 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Durmuş Arat, eşi Berna Arat (24) ve çocukları 4 yaşındaki Buğlem Arat, 6 aylık bebek Poyraz Arat ile Zehra Arat yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Zehra Arat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:44
  1. Muğla
  2. Denizli
  3. denizli
  4. tavas
  5. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artık tamamen sona gelindi! Başkan Erdoğan açılışını yapacak
    1. Artık tamamen sona gelindi! Başkan..
    2. Din istismarcılığına fırsat vermeyeceğiz
    3. Ryan Babel'in golünde topun hızı belli..
    4. CHP'li vekilin ölüm haber yalanlandı
    5. Çin: Amerika bıçağı boğazımıza dayadı!
    6. Balıkesir'de palamut için ağ attı,..
    7. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9..
    8. Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır..
    9. Sağlam'dan iddialı Beşiktaş sözleri!
    10. Samsun Vezirköprü’de son dakika deprem..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    12. Sedanur’u Ertan Bozkurt mu öldürdü?
    13. ABD'nin en çok petrol ihraç ettiği..
    14. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    15. Tüfekleri tutukluk yapınca hepsini..
    16. Samsun’da 3,3 büyüklüğünde deprem..
    17. Aramco 2020 hedeflerini genişletti!
    18. Ümmetin sesi Erdoğan’dan mazlumlara..
    19. Türkiye'nin en büyük 5. barajında..
    20. Cocu'dan istifa yanıtı
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019