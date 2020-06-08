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Aktüel

Denizli'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 19:52:52 -
Denizli'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünden beri haber alınamayan 65 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Sultan Uzunel dün sabah aile bireylerinin evde olmadığı sırada, küçükbaş hayvanları otlatmak için dışarı çıktı.

Son olarak komşuları tarafından görülen Sultan Uzunel'den bir daha haber alınamazken koyunlar da bulunamadı.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri Uzunel'i bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmasına AFAD ve AKUT ekipleri destek veriyor.

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