  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de kaçak üretilen 1275 litre dezenfektan ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:24:04 -
Denizli'de kaçak üretilen 1275 litre dezenfektan ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 1275 litre kaçak üretilmiş dezenfektan ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bir depoda izinsiz medikal malzeme üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 1275 litre sıvı dezenfektan, 3 bin 250 litre kolonya ve 7 bin 464 adet şişelenmiş kolonya ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.K. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı