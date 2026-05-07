Denizli’de işletmelere verimlilik desteği!

Denizli’de üretim yapan işletmeler için enerji maliyetlerini düşürmeye ve kaynak kullanımını daha verimli hale getirmeye yönelik yeni bir eğitim süreci devam ediyor. Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi’nin ikinci etabında, Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları Eğitimi gerçekleştirildi. Basınçlı hava, üretim yöntemleri, kontrol sistemleri, ekonomik kullanım yöntemleri, basınçlı havanın şartlandırılması ve ısı geri kazanımı konuları katılımcılara ayrıntılı anlatıldı.

Su verimliliği eğitimi verilecek

Eğitim takviminin DTO’nun 5’inci katındaki toplantı salonunda hayata geçirilecek üçüncü bölümü ise 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 09.15-12.30 arasında. Su Verimliliği ve Uygulamaları Eğitiminde sanayide su kullanımı, su tüketim analizi ve ölçümleme, verimli su kullanım teknikleri ile atık su geri kazanımı ve kapalı devre sistemler ele alınacak.

Son eğitim ayağı da 13 Mayıs’ta

Programın son eğitim ayağı da 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü. 09.15-12.30 saatleri arasında DTO hizmet binasında Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Uygulamaları Eğitimi verilecek. Katılımcılara pompa çalışma prensipleri, pompa bileşenleri, kullanım alanları, seçim kriterleri, karakteristik eğriler, NPSH ve kavitasyon, montaj süreçleri ile bakım ve enerji verimliliği uygulamaları hakkında detaylı bilgiler aktarılacak.

İşletmeler, birebir enerji verimliliği danışmanlığı hizmeti de alacaklar

Eğitimlerin ardından programa başvuran firmalar arasından seçilecek 16 işletmeye, birebir enerji verimliliği danışmanlığı hizmeti sunulacak. Firma başına 3 gün olarak planlanan danışmanlık sürecinde, 2 gün saha ölçümleri gerçekleştirilecek; 1 gün ise raporlama ve analiz çalışmaları yapılacak. Ölçüm sonuçlarına göre de her işletmeye özel bir enerji etüt raporu hazırlanacak.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından işletmelerin ihtiyaç duyduğu ölçümler ve kullanılacak ekipmanlar uzman ekip tarafından belirlenecek. Danışmanlık hizmetlerinde özellikle KOBİ’ler ile tekstil sektörü firmalarına öncelik verilecek.

Firmalara rehberlik ediyorlar

Proje kapsamında alanında uzman isimler de firmalara rehberlik edecek. Makine Mühendisi Behiç Akkan, enerji ve bakım sistemleri alanındaki 40 yılı aşkın tecrübesiyle programa katkı sunarken, Makine Mühendisi Zekai Göksel Parlar enerji verimliliği ve periyodik kontrol alanındaki uzmanlığıyla yer alıyor. Teknik Uzman Mehmet Kaplan ise tekstil sektöründeki 30 yılı aşkın saha deneyimiyle, danışmanlık sürecinde görev alacak.

İşletmeler, DTO tarafından sunulan hizmet ile odanın iştiraki olan Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi’nce (ABİGEM) Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ndeki (DTTM) son sistem ekipman ve cihazlarla yürütülecek eğitim ve danışmanlık programından GEKA destekli proje kapsamında ücretsiz yararlanıyorlar.