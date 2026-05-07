  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Hazırız mesajı verdiler Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Asrın Projesi" hakkında bilinmeyenleri anlattı Petrol arama çalışmaları köyleri zehirledi iddiası! Kenyalılar BP'yi yeraltı sularını kirletmekle suçladı Hava muharebelerinde bir ilk: Türk TİHA'sı gökyüzünde kendi türünü vurdu! Dünya borç batağında! Türkiye'nin borcu ne kadar? "Son 24 saatte" diyerek duyurdu! Trump'tan yeni İran açıklaması "Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının Türkiye aleyhine olduğu" iddiası! DMM'den verilerle yalanlama Fırtına ve selde 5 kişi öldü! O ülke felaketi yaşıyor Yangın kontrol altına alındı! İşte Marmaris’te son durum Siviller için yeni uyarı! İsrail’in Lübnan’daki tahliye emirlerine BM’den tepki
Kobi Denizli’de işletmelere verimlilik desteği!
Kobi

Denizli’de işletmelere verimlilik desteği!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Denizli’de işletmelere verimlilik desteği!

Denizli Ticaret Odası’nın GEKA destekli projesi kapsamında sanayiciler ve KOBİ’lere yönelik eğitimler veriliyor.

Denizli’de üretim yapan işletmeler için enerji maliyetlerini düşürmeye ve kaynak kullanımını daha verimli hale getirmeye yönelik yeni bir eğitim süreci devam ediyor. Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi’nin ikinci etabında, Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları Eğitimi gerçekleştirildi. Basınçlı hava, üretim yöntemleri, kontrol sistemleri, ekonomik kullanım yöntemleri, basınçlı havanın şartlandırılması ve ısı geri kazanımı konuları katılımcılara ayrıntılı anlatıldı.

 

Su verimliliği eğitimi verilecek

Eğitim takviminin DTO’nun 5’inci katındaki toplantı salonunda hayata geçirilecek üçüncü bölümü ise 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 09.15-12.30 arasında. Su Verimliliği ve Uygulamaları Eğitiminde sanayide su kullanımı, su tüketim analizi ve ölçümleme, verimli su kullanım teknikleri ile atık su geri kazanımı ve kapalı devre sistemler ele alınacak.

 

Son eğitim ayağı da 13 Mayıs’ta

Programın son eğitim ayağı da 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü. 09.15-12.30 saatleri arasında DTO hizmet binasında Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Uygulamaları Eğitimi verilecek. Katılımcılara pompa çalışma prensipleri, pompa bileşenleri, kullanım alanları, seçim kriterleri, karakteristik eğriler, NPSH ve kavitasyon, montaj süreçleri ile bakım ve enerji verimliliği uygulamaları hakkında detaylı bilgiler aktarılacak.

 

İşletmeler, birebir enerji verimliliği danışmanlığı hizmeti de alacaklar

Eğitimlerin ardından programa başvuran firmalar arasından seçilecek 16 işletmeye, birebir enerji verimliliği danışmanlığı hizmeti sunulacak. Firma başına 3 gün olarak planlanan danışmanlık sürecinde, 2 gün saha ölçümleri gerçekleştirilecek; 1 gün ise raporlama ve analiz çalışmaları yapılacak. Ölçüm sonuçlarına göre de her işletmeye özel bir enerji etüt raporu hazırlanacak.

 

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından işletmelerin ihtiyaç duyduğu ölçümler ve kullanılacak ekipmanlar uzman ekip tarafından belirlenecek. Danışmanlık hizmetlerinde özellikle KOBİ’ler ile tekstil sektörü firmalarına öncelik verilecek.

 

Firmalara rehberlik ediyorlar

Proje kapsamında alanında uzman isimler de firmalara rehberlik edecek. Makine Mühendisi Behiç Akkan, enerji ve bakım sistemleri alanındaki 40 yılı aşkın tecrübesiyle programa katkı sunarken, Makine Mühendisi Zekai Göksel Parlar enerji verimliliği ve periyodik kontrol alanındaki uzmanlığıyla yer alıyor. Teknik Uzman Mehmet Kaplan ise tekstil sektöründeki 30 yılı aşkın saha deneyimiyle, danışmanlık sürecinde görev alacak.

 

İşletmeler, DTO tarafından sunulan hizmet ile odanın iştiraki olan Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi’nce (ABİGEM) Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ndeki (DTTM) son sistem ekipman ve cihazlarla yürütülecek eğitim ve danışmanlık programından GEKA destekli proje kapsamında ücretsiz yararlanıyorlar.

Batı Akdeniz’de KOBİ’lere yeşil dönüşüm desteği!
Batı Akdeniz’de KOBİ’lere yeşil dönüşüm desteği!

Kobi

Batı Akdeniz’de KOBİ’lere yeşil dönüşüm desteği!

KOBİ’lere dev destek: 235 milyon liralık yeşil dönüşüm hamlesi
KOBİ’lere dev destek: 235 milyon liralık yeşil dönüşüm hamlesi

Ekonomi

KOBİ’lere dev destek: 235 milyon liralık yeşil dönüşüm hamlesi

KOBİ’lerde doğum sonrası kopuş daha yüksek!
KOBİ’lerde doğum sonrası kopuş daha yüksek!

Kobi

KOBİ’lerde doğum sonrası kopuş daha yüksek!

Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!
Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!

Kobi

Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!

Konya ve Karaman’daki KOBİ’lere 250 milyon liralık yeşil destek
Konya ve Karaman’daki KOBİ’lere 250 milyon liralık yeşil destek

Kobi

Konya ve Karaman’daki KOBİ’lere 250 milyon liralık yeşil destek

KOBİ’lere 240 milyon liralık yeşil destek!
KOBİ’lere 240 milyon liralık yeşil destek!

Kobi

KOBİ’lere 240 milyon liralık yeşil destek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23