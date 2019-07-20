Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı ile mücadele ediyor

Denizli Kaymakamlığının yürüttüğü Tütün Bağımlılığı İle Mücadele Projesi kapsamında öğlen namazı öncesi bilgilendirmeler yapıldı. Ulu Camiinden sonra Delikliçınar Yeni Camiindede vatandaşlara namazı öncesinde, İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü Osman Verim tarafından tütün bağımlılığı ile vatandaşlara bilgi verildi. Camilerde deyapılan bilgilendirme ile birçok Denizlili’ye ulaşıldı. Namaz sonrasında Delikliçınar Yeni Camii önünde Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 173 vatandaşa karbon monoksit ölçümü yapıldı. Yeşilay Denizli Şubesi vatandaşlara zararları hakkında açıklama yaparken, Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan “İyilik Takımı” dondurma ikramı ile sigarayı bırakmak isteyenlere başvurabilecekleri polikliniklerin kartvizitlerini dağıttı.

Vaiz Verim, özellikle sigara kullanan insanların eşi, çocukları ve sevdikleri için sigarayı bırakabileceklerini belirtti.

Camilerde bu tarz sunumlara alışık olmadıklarını belirten vatandaşlar, bu konuların ele alınmasının çok yararlı olduğunu ve etkilendiklerini ifade etti.