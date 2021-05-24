  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı
Binali Yıldırım'dan oğlu Erkan Yıldırım için yeni açıklama
Örgütün mahrem yapılanmasına operasyon!
Beyoğlu'nda silahlı saldırı
Gündem Denizli'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
Gündem

Denizli'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütünün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:38:00 -
Denizli'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüpheli gözlatına alındı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonlarda örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ve askeri okuldan ilişiği kesilen 2 şüpheli ve 1 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

 

Yine örgütün Emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ihraç edilen polis memuru düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in arkasında olan ülkeyi açıkladı! Çarpıcı İmamoğlu detayı
Siyaset

Sedat Peker'in arkasında olan ülkeyi açıkladı! Çarpıcı İmamoğlu detayı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in arkasındaki ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu ve Peker'in ..
Sosyal medyayı salladı
Medya

Sosyal medyayı salladı "Kuruluş Osman'ın efsane ismi öldü"

İlgiyle takip edilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 60. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kara Şaman Togay’ın tuzağına düşen Bamsı Bey’..
Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti
Dünya

Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırları açma teklifine çok sert çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay