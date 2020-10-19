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Aktüel Denizli'de FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Denizli'de FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:11:28 -
Denizli'de FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgütsel amaçlı ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları değerlendirilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Esnaf oldukları öğrenilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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