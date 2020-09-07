  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Aktüel

Denizli'de FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:01:14 -
Denizli'de FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında bir üsteğmenin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü sabit hatlar/büfe telefonlarından örgütsel ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında bir üsteğmen ve 3 eski askeri öğrencinin de olduğu 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!
Dünya

Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!

Arjantin'de video konferans öğrencilerine ders veren profesör, canlı yayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İşte gerçek Amerikan Rüyası...
Dünya

İşte gerçek Amerikan Rüyası...

Holywood filmleri ile tüm dünya gençlerinin beyinlerini yıkayan Amerika’nın gerçek yüzü bu belgeselle ortaya çıktı. Belgesel, Amerika gençli..
Dünyada bir ilk! Erdoğan anlatacak Türkiye düşmanları çıldıracak
Gündem

Dünyada bir ilk! Erdoğan anlatacak Türkiye düşmanları çıldıracak

Bu yıl 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı koronavirüs nedeniyle sanal ortamda gerçekleşt..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı