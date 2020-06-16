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Aktüel

Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:49:38 -
Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlar ile ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleriyle görüştüğü tespit edilenlerin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Adresinde bulunamayan 1 kişi aranıyor.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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