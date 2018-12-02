THY- Euroleague
0553 313 94 23

Denizli'de feci kaza! Matematik öğretmeni yaşamını yitirdi

Denizli'de beton direğe çarpan aracın sürücüsü matematik öğretmeni Ömer Gündoğar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

02 Aralık 2018 Pazar 15:25
Denizli'de feci kaza! Matematik öğretmeni yaşamını yitirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü matematik öğretmeni Ömer Gündoğar (30), yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Nikfer Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yorga İlkokulu'nda matematik öğretmeni olan Ömer Gündoğar yönetimindeki 20 HH 359 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Ömer Gündoğar araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından çıkarılan Gündoğar, kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek olan Ömer Gündoğar'ın cenazesi, yarın Nikfer Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:25
  1. Denizli
  2. Trafik kazası
  3. Matematik öğretmeni yaşamını yitirdi
  4. Ömer Gündoğar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Dünya Engelliler Günü mesajı
    1. Başkan Erdoğan Dünya Engelliler Günü..
    2. Fransa'daki olaylara "kaos" ve..
    3. TEM Otoyolunda trafiği kilitleyen kaza
    4. Milli takımın rakiplerine Lucescu’dan..
    5. Futbol: TFF 3. Lig
    6. Boşanmak üzere olduğu eşini..
    7. Zorba İsrail'den gösterilere müdahale
    8. Yardıma gelenlere ateş açtı,..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engellilere..
    10. Sürücü kursu sahibi, iş yerinde..
    11. İran gözdağı verdi! 'Yaptırımlar bize..
    12. Lucescu'dan EURO 2020 Elemeleri yorumu
    13. Batman'da korkunç kaza! 1 ölü, 4 yaralı
    14. GÜNCELLEME - Edirne'de kahvehanedeki..
    15. Refik Durbaş son yolculuğuna uğurlandı
    16. Futbol: TFF 2. Lig
    17. Adana'da saka kuşu operasyonu! Hepsi..
    18. Engelleri "mat" eden baba ve oğul
    19. İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki..
    20. Kanser hastası 16 yaşındaki Muhammet,..
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum