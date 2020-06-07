Denizli’de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Denizli’de İmdat Aday (23) yönetimindeki 20 D 0272 plakalı otomobil, Kumkısık Mahallesi traktör galericileri sitesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca ardından da park halindeki traktöre çarparak durdu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.