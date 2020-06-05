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Aktüel

Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "tasarlayarak eşi öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:11:59 -
Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de eşini bıçaklayarak öldüren kişinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Uğur Kurban, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken maktul Hafize Kurban'ın yakınları ile avukatlar ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da müdahil olduğu davanın duruşmasında, iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanığın "tasarlayarak eşi öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, olaydan birkaç gün önce eşini darbetmesi ve cep telefonuna yüklediği programla eşini izlemesi dolayısıyla da sanığa, "eşe karşı kasten yaralama", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından da ceza verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savunmalar için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

- Olay

Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından 27 Ağustos 2019'da boynundan bıçaklanan 23 yaşındaki Hafize Kurban, olaydan 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Bıçaklama olayının ardından yakalanan Uğur Kurban, tutuklanmıştı.

Sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı.

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