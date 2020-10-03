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Aktüel Denizli'de elektrik santralinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Denizli'de elektrik santralinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:03:21 -
Denizli'de elektrik santralinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir elektrik santralinden 250 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla Bursa ve Diyarbakır'da yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçede bir elektrik santralinden kablo çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Santral ve çevresindeki 36 kamera kaydının incelenmesi sonucu 3 ayrı sahte plaka kullanılan hafif ticari araç ile bu araçtaki 3 şüphelinin eşkali tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmamak için köy yollarından gittiğini belirleyen ekipler, yaya olarak yaklaşık 40 kilometre lastik izi takip etti.

Zanlılardan Serdar D. (35) ile İzzet D. (16) Bursa, İbrahim Ç. (23) ise Diyarbakır'daki operasyonlarla gözaltına alındı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serdar D. ile İbrahim Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kabloların çalındığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.


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