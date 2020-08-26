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Aktüel Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Aktüel

Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:23:29 -
Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

DENİZLİ (AA) - Acıpayam ilçesinde, elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süt firmasında çalışan Veli Aytan (36) Ucarı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte numune almak için süt tankının üzerine çıktığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Aytan'ın yere düştüğünü gören çiftlikteki görevliler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Aytan'ın cenazesi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


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