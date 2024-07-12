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Yerel Denizli'de dolandırıcılık operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

Denizli'de dolandırıcılık operasyonu! Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2024-07-12 12:55:00 -
Denizli'de dolandırıcılık operasyonu! Gözaltılar var

Denizli'de emniyet ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada piyasa değerinin altında satılan ürünlerin teslim edilmemesi yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Acıpayam ilçesi ve kent merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda kimlikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sosyal medyada piyasa değerinin altında fiyatlara jeneratör, bisiklet, ayakkabı, lastik ve televizyon gibi ürünler için satış ilanı verdiği, alıcılara güven sağlamak amacıyla ürünlerin gönderildiğine dair kargo evrakı paylaştıkları belirlendi.

Kargo ile maddi değeri çok düşük olan ürünler gönderen şüphelilerin 92 kişiyi mağdur ederek 340 bin 105 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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