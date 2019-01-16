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Denizli'de doğal gaz zehirlenmesi! Dede ile torunu hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, doğal gaz sızıntısından etkilenen dede ile torunu hastaneye kaldırıldı. Enerya ekiplerince evde inceleme başlatıldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:02
Denizli'de doğal gaz zehirlenmesi! Dede ile torunu hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, doğal gaz sızıntısından etkilenen dede ile torunu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi 1751 Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki daireden doğal gaz kokusu geldiğini fark eden site sakinleri yetkililere durumu bildirdi.

Olay yerine sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekiplerin hareketsiz halde bulduğu Arda K. (12) ile dedesi Ali K. (87), 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ali K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Enerya ekiplerince yapılan incelemede, doğal gaz tesisatında sızıntı olduğu ve mutfak bölümündeki camda havalandırma menfezinin bulunmadığı tespit edildi.

Apartman sakinlerinden Yaşar Kapaklı, gazetecilere, binada gaz sızıntısı olduğunu fark edip durumu yetkililere haber verdiğini anlattı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:02
  1. Karaman
  2. Denizli
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