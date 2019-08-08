Denizli’de deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 8 Ağustos 2019 Denizli depremi

8 Ağustos 2019 Denizli depremi. Son depremler vatandaşları iyice korkutmaya başladı. Denizli'de son dakika deprem! Denizlide şiddetli deprem meydana geldi. Peki Denizli’de deprem son dakika kaç şiddetinde? Denizli'deki deprem sonrası vatandaşlar Kandilli Rasathanesi'ni telefonla arayarak İzmir'deki deprem ile ilgili bilgi aldı.

"Bazı binalar yıkıldı yaralılar var"

Bozkurt Belediye başkanı depreme ilşkin, “Bazı binalar yıkıldı, yaralılar var” açıklamasında bulundu.

Denizli Bozkurt deprem son dakika depremde ölü ve yaralı var mı?

Gelen son dakika haberine göre; AFAD depremin merkez üssünü Bozkurt ilçesi olarak duyururken, saat 14.19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu. Bozkurt ilçesine bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi. İzmir Seferhisar açıklarında meydana gelen depremin şiddeti ile ilgili açıklama yapan AFAD ekipleri, 4,3 şiddetinde olduğunu söyledi.

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