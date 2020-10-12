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Aktüel Denizli'de dağda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Aktüel

Denizli'de dağda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:03:49 -
Denizli'de dağda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yürüyüş için çıktıkları dağda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Başkarcı Dağı'na dün öğle saatlerinde yürüyüşe giden Turan Evin ile Halil Yıldız, havanın kararmasıyla dağlık alanda mahsur kaldı.

Telefonla 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım isteyen Evin ve Yıldız'ı bulmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, jandarma, İHH Arama Kurtarma, Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK), UMKE, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), Pamukkale Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PAKDOS) üyelerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 12 saat süren çalışması sonucu Evin ve Yıldız, 1500 metre yükseklikteki mahsur kaldıkları bölgede bulundu. Sedye yardımıyla kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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