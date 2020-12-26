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Aktüel Denizli'de dağda kaybolan kişi, AFAD ekiplerince bulundu
Aktüel

Denizli'de dağda kaybolan kişi, AFAD ekiplerince bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:49:12 -
Denizli'de dağda kaybolan kişi, AFAD ekiplerince bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gezmeye çıktığı dağda kaybolan kişiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ulaştı.

Bağbağı bölgesinde sabah saatlerinde dağlık alana gezmeye giden Süleyman I, akşam saatlerinde dönüşe geçtiği sırada yolunu kaybetti.

Dağlık alanda kaybolan Süleyman I'nın 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine AFAD koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

Dağ Arama Kurtarma Derneğinin (DAK) katıldığı çalışmada Süleyman I, Kervansaray Mahallesi üst kesimindeki dağlık alanda AFAD ekiplerince bulundu.

Süleyman I'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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