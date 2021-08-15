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Gündem Denizli'de canlı yayında helikopter üzerine su boşalttı! Çığlık çığlığa kaçtı
Gündem

Denizli'de canlı yayında helikopter üzerine su boşalttı! Çığlık çığlığa kaçtı

Denizli'de meydana gelen orman yangınını söndürmek için alana giden bir vatandaş, sosyal medyasında canlı yayın yaptığı sırada yangın helikopterinin boşalttığı suyun altında kaldı. O anları telefonuyla kaydeden vatandaş çığlık çığlığa kaçtı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 16:35:00 -

Yangın, dün öğle saatlerinde Kurtluca Mahallesinde meydana gelmişti. Öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangının başladığı noktaya havadan ve karadan müdahale edilirken çevredeki vatandaşlar ise traktör römorklarına su doldurarak yangına müdahale edilen noktaya koştu.

O esnada PAÜ personeli Mehmet Güzel’de vatandaşlarla beraber yanan ormanlık alana gitti. Güzel sosyal medyasında canlı yayın yaparken yangını söndürmek için gelen helikopterin haznesindeki suyunu boşaltması sonucu suyun altında kaldı. Vatandaşların renkli anları ve şaşkınlıkları kameraya yansıdı.

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