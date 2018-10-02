THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Denizli'de bu acıya yürek dayanmaz... İkizleri yangın ayırdı

Anneannesinin evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Mustafa Emir Öztürk toprağa verildi, hastaneye kaldırılan ikizinin tedavisi devam ediyor.

02 Ekim 2018 Salı 07:54
Denizli'de bu acıya yürek dayanmaz... İkizleri yangın ayırdı

Merkez Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde pazar günü bir apartmanın 8. katında çıkan yangında ölen minik Öztürk'ün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından, Aktepe Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Bu esnada aile fertleri gözyaşı döktü.

Anne Raziye Karacaoğlu ve baba Bahri Öztürk'ü yakınları teskin etti. Öztürk'ün naaşı Asri Mezarlık Camisi'ndeki cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi. Yangın esnasında anneannesi Fatma Karacaoğlu tarafından evden çıkartılan ikizlerden Sefa Mustafa Öztürk'ün ise Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisine devam edildiği öğrenildi.

ZOLAN ZİYARET ETTİ

Yangında 4 yaşındaki oğlunu kaybeden Raziye Karacaoğlan ile annesine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan sahip çıktı. Acılı aileyi ziyaret eden Zolan, belediyeye bağlı Sevgi Eli ekibinin en kısa sürede aileyi yeni bir eve yerleştireceğini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:54
  1. Denizli
  2. Yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi 15 gün uzatıldı
    1. Borç yapılandıranlar için ilk taksit..
    2. İstanbul'da önce kendini eve kilitledi..
    3. Yediemin otoparklarındaki 300 bin..
    4. Saatler geri alınacak mı? Resmi karar..
    5. İran'ın saldırısı sonrası Amerika'dan..
    6. Denize indirilen uçaktaki kayıp..
    7. İstanbullular güne sağanak yağmurla..
    8. Dolar düşmeye başlayınca saldırdılar!..
    9. İstanbul'da şafak operasyonu: Çok..
    10. Amerika'dan "F-35 teslimatı" açıklaması
    11. Çin'de bir ayda binden fazla kişi öldü!
    12. Endonezya'da yeni bir deprem
    13. Öztürk'ün oyunu tutmadı!
    14. Denizli'de bu acıya yürek dayanmaz.....
    15. Türkiye ve ABD son aşamaya geldi
    16. Suudi Arabistan'dan Yemen Merkez..
    17. ASELSAN sayesinde gemiler artık daha..
    18. Darbeciler promosyon paralarıyla içki..
    19. Başkan Erdoğan, Köln Camii'nde Kur'an..
    20. CHP Grup Başkanvekili Özel: HDP ile..
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Köy sağ-sol diye bölünmüştü! Artık minare olmayacak
    Köy sağ-sol diye bölünmüştü! Artık minare olmayacak
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'
    Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili önemli ayrıntı!
    Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili önemli ayrıntı!