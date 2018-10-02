Denizli'de bu acıya yürek dayanmaz... İkizleri yangın ayırdı

Merkez Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde pazar günü bir apartmanın 8. katında çıkan yangında ölen minik Öztürk'ün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından, Aktepe Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Bu esnada aile fertleri gözyaşı döktü.



Anne Raziye Karacaoğlu ve baba Bahri Öztürk'ü yakınları teskin etti. Öztürk'ün naaşı Asri Mezarlık Camisi'ndeki cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi. Yangın esnasında anneannesi Fatma Karacaoğlu tarafından evden çıkartılan ikizlerden Sefa Mustafa Öztürk'ün ise Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisine devam edildiği öğrenildi.

ZOLAN ZİYARET ETTİ

Yangında 4 yaşındaki oğlunu kaybeden Raziye Karacaoğlan ile annesine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan sahip çıktı. Acılı aileyi ziyaret eden Zolan, belediyeye bağlı Sevgi Eli ekibinin en kısa sürede aileyi yeni bir eve yerleştireceğini söyledi.