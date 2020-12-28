  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de bir hastanın yapay mesanesinden yaklaşık 2 kilogram taş çıktı
Aktüel

Denizli'de bir hastanın yapay mesanesinden yaklaşık 2 kilogram taş çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:31:15 -
Denizli'de bir hastanın yapay mesanesinden yaklaşık 2 kilogram taş çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yapay mesanesinde yaklaşık 2 kilogram ağırlığında 5 taş tespit edilen hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Pamukkale Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, kanser hastalığı nedeniyle 16 yıl önce mesanesi alınan ve bağırsaktan yapay mesane oluşturulan 73 yaşındaki Halil Kul, kontrol amacıyla üroloji polikliniğine başvurdu.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş tarafından muayene edilen Kul'un yapay mesanesinde çok sayıda taş tespit edildi.

Zümrütbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Kul, mesanesindeki yaklaşık 2 kilogram ağırlığında olan 5 taştan kurtuldu.

Kul, doktorlara teşekkür ederek, "Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. Ultrasonda büyük olduğunu söylemişlerdi. Ama bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Zümrütbaş ise 18 yıllık meslek hayatında bu kadar büyük mesane taşı görmediğini belirtti.

Hastanın 16 yıl önce mesane kanseri nedeniyle ameliyat edildiğini, bağırsaktan yapay mesane yapıldığını ifade eden Zümrütbaş, şunları kaydetti:

"Bağırsaktan yapılan yeni mesaneler zaman zaman genişleyip oldukça büyük boyutlara ulaşabiliyor. Hastamızda da bağırsak salgılarının etkisiyle yapay mesanedeki taşlar çok büyümüş ve mesanenin şeklini almış. Taşları çıkarmakta oldukça zorlandık fakat başarılı bir operasyon oldu. Hastamız tamamen iyileştikten sonra yapay idrar tutma cihazı takarak idrar kaçırmasına çözüm sağlamaya çalışacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'

Ekonomi yazarı Zeynep Aktaş, bugün kaleme aldığı yazısında, "Ekonomik verilerde iyileşme olur, sıcak para girişi gerçekleşir, hukuk ve ekono..
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'un Erdoğan sözleri olay oldu
Dünya

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'un Erdoğan sözleri olay oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çok konuşulacak ..
Çin aşısı mı Alman aşısı mı daha güvenli?
Sağlık

Çin aşısı mı Alman aşısı mı daha güvenli?

Hangi aşı daha güvenli?| Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun yüzde 60’ının aşılanması gerektiğini belirtiyor. Türkiye’de önceli..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay