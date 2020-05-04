Denizli’de bir hafta içerisinde 53 kaza meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 17 yaralanmalı ve 36 maddi hasarlı kaza meydana gelirken ölümlü kaza yaşanmadığı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir haftada Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 16 bin 568 otomobil kontrol edildi. Bu kontrollerden 3 bin 114 otomobille ilgili işlem yapıldığı belirtildi.Ayrıca kentte son bir hafta içerisinde ölümlü kaza yaşanmazken 17 yaralanmalı ve 36 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 53 trafik kazasının meydana geldiği aktarıldı.