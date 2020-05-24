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Aktüel

Denizli’de bayramda cadde ve sokaklar boş kaldı

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Denizli’de vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:32:53 -
Denizli’de bayramda cadde ve sokaklar boş kaldı

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Denizli’de vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın 1. gününde de evlerinde kaldı. Kent, bayramda boş kalan cadde ve sokakları ile adeta tarihe geçen görüntüler oluşturdu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de devam etti. Bayram boyunca sürecek olan kısıtlamada polis tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı başta olmak üzere ana arter ve caddelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kentin boş kalan cadde ve sokakları ise bayramdaki görüntüsü ile adeta tarihi geçecek anlar oluşturdu. Kısıtlama kararına vatandaşların neredeyse tamamının riayet ettiği gözlendi.

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