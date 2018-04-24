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Denizli’de barajda bulunan cesedin kimliği belirlendi

Denizli’de dün baraj göletinde bulunan erkek cesedinin 14 gündür kayıp olan bir gence ait olduğu öğrenildi.

24 Nisan 2018 Salı 21:27
Denizli’de barajda bulunan cesedin kimliği belirlendi

Pamukkale ilçesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde dün bir erkek şahsa ait ceset bulundu. Balık tutan vatandaşların polise haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım isteyerek su üstünde bulunan cesedi çıkardı.

Ceset daha sonra kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 24 yaşındaki Satılmış Maldan'a ait olduğu kaydedildi. Evli olan Maldan’ın vücudunda otopside herhangi bir darp ya da boğuşma izlerine rastlanmadığı belirlenirken şahsın gölete düşerek boğulup hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Öte yandan şahsın aile üyelerinin ve yakın çevresinin de Maldan'ın kayıp olduğunu ve bulunması için özellikle sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşımlar yaparak aradıkları kaydedildi. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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