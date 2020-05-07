  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de balık avladıkları derede kaybolduğu belirtilen iki kişi aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:06:43 -
Denizli'de balık avladıkları derede kaybolduğu belirtilen iki kişi aranıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde balık avına çıktıkları derede kaybolduğu öne sürülen iki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Muslugüme Mahallesi'nde yaşayan ve öğle saatlerinde Akçay Deresi'ne giden amca çocukları İbrahim Onluk ve Mustafa Onluk'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma bölgede arama çalışması başlattı. Arama faaliyetlerine itfaiyeye bağlı su altı ekibi katıldı. Bölgeye bir sağlık ekibi de sevk edildi.

Bu arada, arama kurtarma çalışmalarını Akçay Deresi kıyısından takip eden İbrahim ve Mustafa Onluk'un bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı