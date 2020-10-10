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Aktüel Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:52:31 -
Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Baklan ilçesinde, araziye giren iş makinesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Hadim Mahallesi'nde ikamet eden B.İ. ve oğlu F.İ. kendilerine ait tarlasında iş makinesi yardımıyla toprak düzeltme çalışması başlattı.

Bu sırada yan tarlada bulunan O.Ç, H.Ç. ve A.Ç. iş makinesinin kendilerine ait araziye girdiğini ileri sürerek operatör Mustafa Tosun'un kullandığı iş makinesinin önüne geçip aralarında husumet bulunduğu belirtilen B.İ. ve F.İ. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Tosun, B.İ ve F.İ tabancayla yaralandı.

Ağır yaralanan Tosun 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma olayın ardından kaçmaya çalışan 3 zanlıyı suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.

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