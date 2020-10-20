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Yerel Denizli'de annesini ayağından vuran genç aranıyor
Yerel

Denizli'de annesini ayağından vuran genç aranıyor

Denizli'de eşinden ayrılan ve iki kızıyla birlikte yaşayan kadın, 18 yaşındaki oğlu tarafından ayağından silahla vuruldu. Yaralı anne hastaneye kaldırılırken hayırsız evlat her yerde aranıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:23:00 -
Denizli'de annesini ayağından vuran genç aranıyor

Denizli’de eşinden ayrı iki kızıyla birlikte yaşayan kadın, oğlu tarafından silahla ayaklarından vuruldu. Hayırsız evlat annesini vurduktan sonra olay yerinden kaçarken talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.

Annesini ayaklarından vurdu

Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. isimli kadın bir süredir eşinden ayrı olarak iki kızıyla birlikte kent merkezinde yaşıyordu. Talihsiz kadının H.A. isimli oğlu, annesinin yalnız olduğu anı fırsat bilerek akşam saatlerinde eve geldi. Burada anne oğul arasında çıkan tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı.

Öfkesine yenik düşen 18 yaşındaki H.A., yanında getirdiği tabanca ile annesinin iki ayağına ateş etti. Olayın ardından hayırsız evlat bölgeden kaçarken, sesleri duyan apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yaralı anne hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri binaya girdiği sırada yaralı ve baygın halde bulduğu talihsiz kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, hayırsız evladı arıyor

Olayın ardından annesini silahla yaralayarak bölgeden uzaklaşan H.A.’yı arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda etrafta suç aletini arama çalışmaları başlattı. Serinhisar ilçesinden Denizli’ye sabah saatlerinde geldiği belirlenen H.A.’yı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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