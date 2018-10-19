Denizli'de ağaca asılı halde ölmek üzereyken bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında DenizliPamukkale İlçesi Koyunaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Serdar Gün ve ürettiği ayvaları taşıyan kamyonun sürücüsü Mustafa Kanat, seyir halindeyken atıl haldeki bir tavuk çiftliğinde bir ağaca asılı halde köpek gördü. Duyarlı vatandaşlar, kamyonu durdurarak köpeğin yanına koştu. Belirlenemeyen bir nedenle boynundan yaklaşık 1 metre yükseklikteki ağaca asılı haldeki köpeğin zincirini çıkararak hayvanı kurtardı. Nefes almakta güçlük çeken hayvana su ve yemek verildi.

Uzun süredir aç ve susuz kaldığı tahmin edilen köpeğin boynundaki morluklar ve kaburga kemiklerinin görüntüsü dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından bulunan köpek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere götürüldü.

Köpeği bulanlardan Serdar Gün, yaşananların insanlık dışı olduğunu vurgulayarak, “Ayva yüklü kamyonu yoldan geçirmeye çalışıyorduk. Ağaca asılmış köpeği gördük. Gidip zincirini çıkarıp kurtardık. Köpeğe su verip veterinere haber verdik. İlk bulduğumuzda hayvan can çekişiyordu. Bilinçli mi yapıldı bilmiyorum. Bu manzara insanlık dışı bir şey. Bir köpek böyle bakılmaz” dedi.