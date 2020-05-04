Denizli’de 254 farklı asayiş olayında 148 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada 5 bin 586 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 18 şahıs yakalanırken, kent genelinde son bir haftada meydana gelen 254 farklı asayiş olayında ise 148 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 27 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 5 bin 586 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 18 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 14 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 8’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet altın kolye ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 254 farklı asayiş olayında ise 148 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 1’i tutuklanarak ceza evine gönderildikleri bildirildi.