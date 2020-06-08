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Aktüel

Denizli’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Denizli’nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:44:55 -
Denizli’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Denizli’nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Tavas ilçesi Pınarlar Mahallesi’nde meydana geldi. Aycan K. idaresindeki 20 YR 937 otomobil, Mesut K. yönetimindeki 20 ABD 51 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mesut K. ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 1 çocuğu kurtardı. Yaralılar ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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