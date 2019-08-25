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Denizli’de 18 yeni hat daha hizmete girecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ilk etapta 19 güzergahın devreye girdiği düzenlemesi kapsamında 18 adet daha otobüs hattının 28 Ağustos’ta devreye gireceği duyuruldu.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:42
Denizli’de 18 yeni hat daha hizmete girecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ilk etapta 19 güzergahın devreye girdiği düzenlemesi kapsamında 18 adet daha otobüs hattının 28 Ağustos’ta devreye gireceği duyuruldu.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi toplu taşımada başlattığı uygulama kapsamında Denizli şehir merkezi 6 bölgeye ayrılırken, 36’sı ana hat olmak üzere 60 dolayında güzergah oluşturuldu. Bu kapsamda ilk etapta 19 ana hat 23 Ağustos 2019 Cuma günü hizmete alınırken, kalan 18 adet ana otobüs hattı 28 Ağustos’ta devreye girecek. Bununla birlikte ana hat düzenlemeleri tamamlanırken, kalan hatlar özellikle okulların açılmasıyla birlikte devreye girmeye devam edecek.


Yeni hizmete alınacak otobüs numaraları ve hatlarının duyuruları ise 25 Ağustos Pazar gününden itibaren otobüs durakları, otobüs içleri, şehrin yoğun olan bölgeleri, sosyal medya ve tüm iletişim araçları ile yapılacak. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yeni hat ve otobüslerini Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi sitesinden kontrol etmeleri istendi.



Otobüs kullanımı daha cazip hale getiriliyor


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni hat ve düzenlemelerle birlikte vatandaşların ulaşım alışkanlıklarında önemli değişimler yaşanacağına dikkat çekerek, "Artan nüfus ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşlarımızın otobüslerimizde yaptığı seyahatler tek tek analiz edilerek yeni güzergahlar oluşturuldu. Eski hatlar revize edilerek yeni hatlarımız hizmete girdi. Otobüs kullanan hemşehrilerimizin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat etmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Denizli’mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:42
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