Denizli yerel seçim sonuçları 2019 | YSK Denizli ilçe seçim sonuçları 2019

Denizli'de yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı AK Parti adayı Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Osman Zolan ile Millet İttifakı İYİ Parti Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Ümit Bahtiyar'ın yarıştığı Denizli büyükşehir belediye seçim sonuçları son dakika merak ediliyor.

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi.

Denizli’de Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları

31 Mart yeel seçimlerinde ititfak yarışının yaşanacağı Denizli seçim sonuçları son durum ne? Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı AK Partili Osman Zolan, Millet İttifakı (CHP,İYİ Parti) adayı ise İYİ Partili Ümit Bahtiyar arasında geçecek yarışta kim önde? Denizli seçim sonuçları, Denizli Belediye Başkanlığı seçiminde partilerin oy oranlarını yeniakit.com.tr’nin seçim 2019 sayfasından son dakika seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz. 31 Mart Denizli yerel seçim sonuçları ve ilçelerdeki partilerin oy oranlarını yine an be an sitemizden öğrenebilirsiniz.

CHP'nin güçlü olduğu, İYİ Parti'nin de potansiyeli bulunan Denizli'de yerel seçim sonuçları Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki yarışta önemli bir yere sahip. AK Partili Osman Zolan ile İyi Partili Ümit Bahtiyar'dan birisinin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Burada HDP ve Saadet Partisi'nin tabanın nasıl hareket edeceği de seçim sonucuna etki edecek. Denizli YSK seçim sonuçları açıklanıyor…

2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Denizli belediye seçim sonuçları 2019. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019’a 12 parti girmekte. Denizli büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları denizli, 2019 denizli seçim sonuçları YSK, 2019 yerel seçim sonuçları Kayseri, 2019 denizli seçim sonuçları oy oranları, YSK Denizli ilçe seçim sonuçları, Denizli ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

Denizli ilçeleri seçim sonuçları, Denizli ilçe seçim sonuçları, Denizli ilçeler seçim sonucu, Denizli ilçelere göre seçim sonuçları, Denizli il ve ilçe seçim sonuçları 2019, Denizli ilçesi seçim sonuçları son daki gelişmesi. YSK 2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.tr’de Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Denizli seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

YSK Denizli büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Denizli gelmekte.

Denizli 2019 büyükşehir belediye başkan adayları

AK Parti Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Şerife Yıldırım

Saadet Partisi (SP) Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Süleyman Demirel

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Turgay Urgan

Demokratik Sol Parti (DSP) Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Yaşar Kayrakçı

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Denizli, Denizli büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları 2019 ve Denizli seçim sonuçları 31 mart 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları

Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)

Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)

Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)

Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)

Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)

Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)

Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)

Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)

Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)

Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)

Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)

Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)

Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)

Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)

Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)

CHP Denizli ilçe belediye başkan adayları

Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)

Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)

Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)

Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)

Buldan: Hikmet Şenözen

Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)

Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)

Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)

Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)

Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)

Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)

Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)

MHP Denizli ilçe belediye başkan adayları

Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)

Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları

Baklan: Hakan Orhan (Millet İttifakı)

Beyağaç: Rifat Pürdik (Millet İttifakı)

Buldan: Temel Başbuğ

Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)

Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)

Çardak: Alaettin Tagay (Millet İttifakı)

Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)

Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)

HDP Denizli ilçe belediye başkan adayları

Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım

Pamukkale: Mustafa Keklikçi

Saadet Partisi (SP) Denizli ilçe belediye başkan adayları

Acıpayam: Mehmet Yıldız

Babadağ: Bilal Osman Zeybek

Baklan: Fatih Candan

Bekilli: Mehmet Kısaç

Beyağaç: Muhammet Fatih Tabak

Bozkurt: İlhan Kabak

Buldan: Uğur Kazakoğlu

Çal: Musa Kavurmacı

Çameli: Mevlüt Sönmez

Çardak: Bürhan Tokay

Çivril: Murat Sarı

Güney: Sadık Deligöz

Honaz: Nail Şimşek

Kale: Ahmet Yılmaz

Merkezefendi: Taner İzgi

Pamukkale: Sevil Aktaş

Sarayköy: Ramazan Öztürk

Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu

Tavas: Ferhat Işık

Demokrat Parti (DP) Denizli ilçe belediye başkan adayları

Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım

Acıpayam: Hulki İlhan

Babadağ: Serdar Çeliktaş

Baklan: Nail Aycan

Bekilli: Osman Kaçar

Beyağaç: Hakan Sert

Bozkurt: Davut Şengün

Buldan: Mustafa Gülbay

Çal: Ramazan Yücel Berber

Çameli: Zeynel Göymen

Çardak: Mahmut Öztürk

Çivril: Başak Sert

Güney: Halil Durutürk

Honaz: Yılmaz Ballı

Kale: Erkan Hayla

Merkezefendi: Yasin Yarankuyu

Pamukkale: Azam Keçeli

Sarayköy: İbrahim Sun

Serinhisar: Bahaddin Genç

Tavas: Mesut Kelekçio

Demokratik Sol Parti (DSP) Denizli ilçe belediye başkan adayları

Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Bekilli: Hasan Hüseyin Dede

Bozkurt: Musa Gürsoy

Buldan: Rıdvan Keser

Çal: Hasan Gündüz

Merkezefendi: Emin Çetin

Pamukkale: Yusuf Urem

Sarayköy: Baran Devacan Çobanoğlu

Serinhisar: Ayhan Özel

Tavas: Volkan Çobanoğlu

Vatan Partisi Denizli ilçe belediye başkan adayları

Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç

Acıpayam: Ramazan Tekin

Babadağ: Ali Direnç

Baklan: Adil Ünalan

Beyağaç: Sıddık Ertürk

Bozkurt: Halis Özkan

Çal: Osman Sarıdemir

Çameli: Muhterem Çetin

Çardak: Mesut Yılan

Çivril: Nevzat Erim

Honaz: Ahmet Gündüz

Kale: Kadir Horzum

Merkezefendi: Elif Çobanoğlu

Pamukkale: Müzeyyen Susar

Sarayköy: Hüseyin Kara

Serinhisar: Yaşar Kaya

Tavas: Ali Kabalay

Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli ilçe belediye başkan adayları

Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz

Babadağ: Bilent Dedemoğlu

Baklan: Muhammet Kalkan

Bozkurt: Oğuz Merdoğlu

Buldan: Metin Erbölük

Serinhisar: Avni Gemi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Denizli ilçe belediye başkan adayları

Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan

Acıpayam: Mehmet Yağaş

Babadağ: Gülhanım Ayyıldız

Baklan: Fatime Şimşek

Bekilli: Tuncay Urgan

Beyağaç: Rahmi Adak

Bozkurt: Mehmet Çetinkaya

Buldan: Mehmet Başkaya

Çal: Serkan Taşpınar

Çameli: Bülent Aksöl

Çardak: Yasemin Usta

Çivril: Umut Savar

Güney: İsmail Sağer

Honaz: Hakan Cengiz

Kale: Serhan Kasar

Merkezefendi: Aylin Özcan

Pamukkale: Abdurrahman Şimşek

Sarayköy: Ayşe Avcı

Serinhisar: Osman Tanrıverdi

Tavas: Tacettin Çiyim

Türkiye Komünist Partisi Denizli ilçe belediye başkan adayları

Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ

Merkezefendi: Meryem Güven

Pamukkale: Gökay Korkmaz

Bağımsız Denizli belediye başkan adayları

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar

Babadağ: Fuat Üstündağ

Çivril: Ergun Çiftçi

Denizli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Osman Zolan % 45.3

CHPadayı Kazım Aslan % 38.7

MHP adayı Ali İpek% 11.9

Acıpayam belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

CHP % 32

MHP % 8

Babadağı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 53

MHP % 36

CHP % 8

Bozkurt belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 36

MHP % 31

AK Parti % 30

Pamukkale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 39

MHP % 31

CHP % 26

Sarayköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 38

MHP % 17

Serinhisar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 41

CHP % 30

MHP % 26