Denizli yerel seçim sonuçları 2019 | YSK Denizli ilçe seçim sonuçları 2019
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Denizli’de Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları
31 Mart yeel seçimlerinde ititfak yarışının yaşanacağı Denizli seçim sonuçları son durum ne? Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı AK Partili Osman Zolan, Millet İttifakı (CHP,İYİ Parti) adayı ise İYİ Partili Ümit Bahtiyar arasında geçecek yarışta kim önde? Denizli seçim sonuçları, Denizli Belediye Başkanlığı seçiminde partilerin oy oranlarını yeniakit.com.tr’nin seçim 2019 sayfasından son dakika seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz. 31 Mart Denizli yerel seçim sonuçları ve ilçelerdeki partilerin oy oranlarını yine an be an sitemizden öğrenebilirsiniz.
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CHP'nin güçlü olduğu, İYİ Parti'nin de potansiyeli bulunan Denizli'de yerel seçim sonuçları Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki yarışta önemli bir yere sahip. AK Partili Osman Zolan ile İyi Partili Ümit Bahtiyar'dan birisinin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Burada HDP ve Saadet Partisi'nin tabanın nasıl hareket edeceği de seçim sonucuna etki edecek. Denizli YSK seçim sonuçları açıklanıyor…
2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Denizli belediye seçim sonuçları 2019. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019’a 12 parti girmekte. Denizli büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları denizli, 2019 denizli seçim sonuçları YSK, 2019 yerel seçim sonuçları Kayseri, 2019 denizli seçim sonuçları oy oranları, YSK Denizli ilçe seçim sonuçları, Denizli ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.
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YSK Denizli büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Denizli gelmekte.
Denizli 2019 büyükşehir belediye başkan adayları
AK Parti Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Osman Zolan (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Şerife Yıldırım
Saadet Partisi (SP) Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Süleyman Demirel
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Turgay Urgan
Demokratik Sol Parti (DSP) Denizli Büyükşehir belediye başkan adayı Yaşar Kayrakçı
2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Denizli, Denizli büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları 2019 ve Denizli seçim sonuçları 31 mart 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.
AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları
Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)
Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)
Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)
Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)
Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)
Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)
Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)
Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)
Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)
Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)
Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)
Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)
Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)
Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)
Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)
Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)
CHP Denizli ilçe belediye başkan adayları
Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)
Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)
Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)
Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)
Buldan: Hikmet Şenözen
Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)
Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)
Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)
Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)
Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)
Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)
Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)
MHP Denizli ilçe belediye başkan adayları
Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)
Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları
Baklan: Hakan Orhan (Millet İttifakı)
Beyağaç: Rifat Pürdik (Millet İttifakı)
Buldan: Temel Başbuğ
Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)
Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)
Çardak: Alaettin Tagay (Millet İttifakı)
Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)
Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)
HDP Denizli ilçe belediye başkan adayları
Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım
Pamukkale: Mustafa Keklikçi
Saadet Partisi (SP) Denizli ilçe belediye başkan adayları
Acıpayam: Mehmet Yıldız
Babadağ: Bilal Osman Zeybek
Baklan: Fatih Candan
Bekilli: Mehmet Kısaç
Beyağaç: Muhammet Fatih Tabak
Bozkurt: İlhan Kabak
Buldan: Uğur Kazakoğlu
Çal: Musa Kavurmacı
Çameli: Mevlüt Sönmez
Çardak: Bürhan Tokay
Çivril: Murat Sarı
Güney: Sadık Deligöz
Honaz: Nail Şimşek
Kale: Ahmet Yılmaz
Merkezefendi: Taner İzgi
Pamukkale: Sevil Aktaş
Sarayköy: Ramazan Öztürk
Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu
Tavas: Ferhat Işık
Demokrat Parti (DP) Denizli ilçe belediye başkan adayları
Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım
Acıpayam: Hulki İlhan
Babadağ: Serdar Çeliktaş
Baklan: Nail Aycan
Bekilli: Osman Kaçar
Beyağaç: Hakan Sert
Bozkurt: Davut Şengün
Buldan: Mustafa Gülbay
Çal: Ramazan Yücel Berber
Çameli: Zeynel Göymen
Çardak: Mahmut Öztürk
Çivril: Başak Sert
Güney: Halil Durutürk
Honaz: Yılmaz Ballı
Kale: Erkan Hayla
Merkezefendi: Yasin Yarankuyu
Pamukkale: Azam Keçeli
Sarayköy: İbrahim Sun
Serinhisar: Bahaddin Genç
Tavas: Mesut Kelekçio
Demokratik Sol Parti (DSP) Denizli ilçe belediye başkan adayları
Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı
Bekilli: Hasan Hüseyin Dede
Bozkurt: Musa Gürsoy
Buldan: Rıdvan Keser
Çal: Hasan Gündüz
Merkezefendi: Emin Çetin
Pamukkale: Yusuf Urem
Sarayköy: Baran Devacan Çobanoğlu
Serinhisar: Ayhan Özel
Tavas: Volkan Çobanoğlu
Vatan Partisi Denizli ilçe belediye başkan adayları
Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç
Acıpayam: Ramazan Tekin
Babadağ: Ali Direnç
Baklan: Adil Ünalan
Beyağaç: Sıddık Ertürk
Bozkurt: Halis Özkan
Çal: Osman Sarıdemir
Çameli: Muhterem Çetin
Çardak: Mesut Yılan
Çivril: Nevzat Erim
Honaz: Ahmet Gündüz
Kale: Kadir Horzum
Merkezefendi: Elif Çobanoğlu
Pamukkale: Müzeyyen Susar
Sarayköy: Hüseyin Kara
Serinhisar: Yaşar Kaya
Tavas: Ali Kabalay
Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli ilçe belediye başkan adayları
Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz
Babadağ: Bilent Dedemoğlu
Baklan: Muhammet Kalkan
Bozkurt: Oğuz Merdoğlu
Buldan: Metin Erbölük
Serinhisar: Avni Gemi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Denizli ilçe belediye başkan adayları
Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan
Acıpayam: Mehmet Yağaş
Babadağ: Gülhanım Ayyıldız
Baklan: Fatime Şimşek
Bekilli: Tuncay Urgan
Beyağaç: Rahmi Adak
Bozkurt: Mehmet Çetinkaya
Buldan: Mehmet Başkaya
Çal: Serkan Taşpınar
Çameli: Bülent Aksöl
Çardak: Yasemin Usta
Çivril: Umut Savar
Güney: İsmail Sağer
Honaz: Hakan Cengiz
Kale: Serhan Kasar
Merkezefendi: Aylin Özcan
Pamukkale: Abdurrahman Şimşek
Sarayköy: Ayşe Avcı
Serinhisar: Osman Tanrıverdi
Tavas: Tacettin Çiyim
Türkiye Komünist Partisi Denizli ilçe belediye başkan adayları
Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ
Merkezefendi: Meryem Güven
Pamukkale: Gökay Korkmaz
Bağımsız Denizli belediye başkan adayları
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar
Babadağ: Fuat Üstündağ
Çivril: Ergun Çiftçi
Denizli 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Osman Zolan % 45.3
CHPadayı Kazım Aslan % 38.7
MHP adayı Ali İpek% 11.9
Acıpayam belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 54
CHP % 32
MHP % 8
Babadağı belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 53
MHP % 36
CHP % 8
Bozkurt belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 36
MHP % 31
AK Parti % 30
Pamukkale belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 39
MHP % 31
CHP % 26
Sarayköy belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 40
CHP % 38
MHP % 17
Serinhisar belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 41
CHP % 30
MHP % 26
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