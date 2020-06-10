Denizli Valiliğine Ali Fuat Atik atandı

İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Denizli Valisi Hasan Karahan’ın yerine Siirt Valisi Ali Fuat Atik atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığından gerçekleştirilen ’Kabine Toplantısı’nın ardından İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesi yayınlandı. 50 ilin valisi bu kararname sonrası değişti. 17 ilin valisi merkeze çekildi. 33 ilde ise valiler değişti. Denizli Valisi Hasan Karahan, Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken yerine Siirt Valisi Ali Fuat Atik atandı.

Ali Fuat Atik kimdir?

1975 doğumlu olan Ali Fuat Atik Trabzon nüfusuna kayıtlı. İlk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle değişik vilayetlerde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Atik, 26 Aralık 1999 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 87. dönem Tokat Kaymakam adayı olarak 29 Mayıs 2000 tarihinde göreve başladı. Kırklareli-Pehlivanköy, Edirne-Lalapaşa Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 tarihinde başlayan 87. dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayan Ali Fuat Atik sırasıyla Rize-Derepazarı, Bingöl-Karlıova, Ağrı-Taşlıçay Bolu-Mengen Kaymakamlık görevleri ile Ardahan Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Bartın-Ulus ve Çanakkale-Ezine Kaymakamlık görevini yürütürken, 20.03.2017 tarihinde Erzurum-Karayazı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandı. İngilizce bilen, evli ve iki çocuk babası Ali Fuat Atik, 21 Haziran 2017 Siirt Valiliğine atanmıştı.