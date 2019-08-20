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Denizli son dakika yeniden deprem! Denizli Çardak'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Denizli son deprem haberi. Denizli’de geçtiğimiz günlerde 6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından bugün son dakika yeniden deprem meydana geldi. Denizli Çardak’da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

20 Ağustos 2019 Salı 08:56
Denizli son dakika yeniden deprem! Denizli Çardak'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Denizli’de geçtiğimiz günlerde 6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından bugün son dakika yeniden deprem meydana geldi. Denizli Çardak’da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. 

Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 07.37'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Çardak ve Denizli Merkez çevresinde hissedildi. Deprem medeniyle kısa süreli panik yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 07.37'de merkez üssü Çardak ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 7 KM olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 08:56
  1. Denizli son dakika yeniden deprem!
  2. Denizli’de kaç şiddetinde deprem oldu?
  3. Denizli Çardak deprem son dakika

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