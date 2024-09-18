Denizli Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaret etti

Denizli Sanayi Odası, iyi uygulamaları yerinde görmek, AR-GE’de geleceği şekillendiren incelemelerde bulunmak ve iş birliği kanallarını güçlendirmek adına ziyaretlerine devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem, Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan ve İhracat İşlemleri ve Teşvikler Uzmanı Aslı Öztürk’ün yer aldığı Denizli Sanayi Odası (DSO) ekibi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na (MTSO) iki gün süren kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dijital dönüşüm ve ar-ge merkezi ile Mersin Model Fabrika’ya ziyaret

Ziyaretin ilk gününde, Mersin Model Fabrika-Mersin Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi ile Tedarik Zinciri Akredite Test ve AR-GE Merkezi ziyaret edildi. İleri üretim tekniklerinin uygulandığı bu iki merkezde, sanayide dijitalleşmenin iş süreçlerine nasıl entegre edildiği ve üretim verimliliğini artırmak için hangi teknolojilerin kullanıldığı derinlemesine incelendi. Denizli Sanayi Odası ekibi, burada işletmelere yönelik olarak uygulanan dijital dönüşüm stratejileri ve üretim süreçlerinde verimlilik artırıcı çözümler üzerine kapsamlı bilgi aldı. Otomasyon ve veri analitiği uygulamalarıyla desteklenen bu merkezde, sanayi 4.0’ın üretim süreçlerine olan etkileri pratik örneklerle sunuldu. Üretim süreçlerinin akredite testlerden geçirilerek kalite standartlarına uygunluğunu sağlayan Tedarik Zinciri Akredite Test ve AR-GE Merkezi’nde, inovatif çözümler geliştirerek ürünlerin küresel pazarlardaki rekabet gücünü nasıl artırdığını kapsamlı şekilde inceleyen DSO Ekibi, AR-GE süreçlerinin nasıl daha verimli hale getirileceği ve tedarik zincirinde kalite yönetiminin nasıl optimize edilebileceği konusunda bilgi aldı.

Stratejik istihbarat ve tasarımda yenilikçi yaklaşımlar

Ziyaretin ikinci gününde, Ticari İstihbarat Bilgi Merkezi (TBİM), MTSO Atölye 1886’da yer alan Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi ile Sanayi, Projeler ve Dış Ticaret Müdürlükleri ziyaret edilirken, stratejik veri analizi ve endüstriyel tasarım alanlarında bilgi alışverişinde bulunuldu. KOBİ’lere inovasyon ve tasarım desteği sunarak onları küresel pazarlarda daha rekabetçi hale getirmeyi hedefleyen Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi’nde incelemelerde bulunan ekibimiz, burada tasarım süreçlerinin nasıl optimize edildiği ve inovasyon odaklı projelerin nasıl geliştirildiği üzerine bilgi aldı.

Bilgi alışverişi ve stratejik kıyaslama yapıldı

Ziyaretin son bölümünde, MTSO’nun Sanayi, Projeler ve Dış Ticaret Müdürlükleri’nde yürütülen projeler incelenerek, Denizli sanayisinin mevcut projeleriyle kıyaslamalar yapıldı. Gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Denizli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem, “Yalın üretim, verimlilik ve dijital dönüşüm, küresel rekabetin temel dinamiği haline gelmiştir. Mersin Model Fabrika’da öğrendiklerimiz, Denizli’deki sanayi kuruluşlarının da bu dönüşümden nasıl fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Teknolojiyi doğru kullanarak üretim süreçlerimizi modernize etmemiz, rekabet gücümüzü geleceğe taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan, “İncelemelerde bulunduğumuz merkezler, üretim ve tedarik süreçlerimizde inovasyonu artırarak ürünlerimizin kalitesini küresel standartlara yükseltmemize imkan tanıyor. Denizli sanayisinin dünya pazarlarında güçlü bir oyuncu olabilmesi için bu tür ileri teknolojilerden faydalanmamız büyük önem taşıyor” dedi.

İhracat İşlemleri ve Teşvikler Uzmanı Aslı Öztürk, “Ticari İstihbarat Bilgi Merkezi, küresel ticaretin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamada kritik bir role sahip. Burada edindiğimiz bilgiler, ihracatçılarımızın doğru pazarları bulmasına ve rekabet avantajı sağlamasına katkı sunacak” diye konuştu.