Denizli OSB’de yenilenebilir enerji ve sınırda karbon uygulaması konuşuldu

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bugünün ve geleceğin önemli konularından olan yenilenebilir enerji, karbon ayak izi, sınırda karbon uygulaması ve enerji tasarrufları gibi başlıklarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek sanayicileri alanında uzman isimlerle bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda KOSGEB, Denizli Ticaret Odası ve Solarçatı firmasının işbirliğinde Denizli OSB Konferans Salonu’nda, ‘Yenilenebilir Enerji ve Sınırda Karbon Uygulaması Semineri’ gerçekleştirildi. Konuşmacılar katılımcıları, çatı üstü GES, arazi GES, rüzgar enerji santralleri, elektromobilite, Sınırda Karbon Vergisi ve gelecek riskler, KOSGEB Yeşil Sanayi Desteği, Sınırda Karbon Uygulaması ve Karbon Sertifikalanması konularında bilgilendirirken, katılımcılar merak ettikleri soruları sorma imkanı buldular.

“Denizli’ye 15’e yakın solar şarj istasyonu kurduk”

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Pamsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kaplan; “Denizli’deki sanayicilerimize bugünün ve yarınımızın önemli konularından olan ‘karbon sertifikasyonu’ konusunda bilgiler paylaşmak için buradayız. Konusunda yetkin olan Türkiye çapından isimleri davet ederek sanayicilerimizle buluşturmak istedik. Biz Denizli firması olarak her zaman ihracatçıların önünü açmayı ve gelecekte sorunları yaşamadan çözüm yollarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Solarçatı firması ile çok uzun zamandır Denizli’de solar şarj istasyonlarını kuruyoruz. Elektrikli arabalar hayatımıza dahil olduğu için şarj istasyonlarının nasıl olacağı sorusunun yanıtını şimdiden çözmüş ve Denizli’ye 15’e yakın istasyonu kurmuş bulunmaktayız. Önemi oldukça büyük olan bu etkinliğimize ev sahipliği yapan Denizli OSB Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz” dedi.