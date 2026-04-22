Kobi Denizli OSB’de devlet destekleri masaya yatırıldı! S
Kobi

Denizli OSB’de devlet destekleri masaya yatırıldı! S

Denizli OSB’de devlet destekleri masaya yatırıldı! S

Denizli’de sanayiciler ve firma yetkilileri devlet desteklerine ilişkin güncel başlıkların ele alındığı bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen devlet destekleri bilgilendirme toplantısında, işletmelerin yararlanabileceği güncel destek programları ayrıntılı şekilde ele alındı.

 

"Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı"

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü koordinasyonunda; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Denizli Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle düzenlenen "Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı", Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

Toplantıya; Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, KOSGEB Denizli İl Müdürü Sadullah Dülger, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı’nın yanı sıra çok sayıda sanayici ve firma yetkilisi katılım sağladı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmak, üretim kapasitelerini artırmak ve rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantıda; güncel destek programları, başvuru süreçleri, destek unsurları ve sağlanan avantajlar kapsamlı şekilde ele alındı.

 

Program kapsamında; Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Müfit Manaz tarafından "Sanayi Sicil Bilgilendirme Sunumu" gerçekleştirilirken, Sınai Mülkiyet Danışmanı Av. Nuran Yıldırım tarafından "Marka Başvuru ve Tescil Süreçleri" hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

 

KOSGEB desteklerine ilişkin güncel bilgiler

KOSGEB Denizli Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Ender Ayvacı tarafından İstihdamı Koruma Destek Programı, KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı, Re-Finansman Kefalet Programı ile KOSGEB desteklerine ilişkin güncel uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

 

Ayrıca, Güney Ege Kalkınma Ajansı Uzmanı İrfan Sezgin tarafından "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026 Yılı Çağrı Duyurusuna ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Bölgedeki işletmelerin mevcut desteklerden en etkin şekilde yararlanmasını sağlamak ve doğru programlara yönlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

