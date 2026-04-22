Jeotermal sondajda şans eseri bulundu: 18 milyon tonluk ‘beyaz altın’ hazinesi ağızları açık bıraktı

Kaliforniya’nın Imperial Valley bölgesinde yürütülen jeotermal enerji çalışmaları sırasında, başlangıçta öngörülenden çok daha büyük bir lityum rezervi tespit edilerek bölge "Lityum Vadisi" olarak anılmaya başlandı. "Beyaz altın" olarak nitelendirilen bu mineralin, Doğrudan Lityum Ekstraksiyonu (DLE) yöntemiyle çıkarılması ve yıllık 25.000 metrik tonun üzerinde üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu keşfin, elektrikli araç bataryaları ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri için küresel arz zincirinde Kaliforniya'yı stratejik bir merkez haline getirmesi bekleniyor.