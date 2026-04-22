  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Jeotermal sondajda şans eseri bulundu: 18 milyon tonluk ‘beyaz altın’ hazinesi ağızları açık bıraktı

Kaliforniya’nın Imperial Valley bölgesinde yürütülen jeotermal enerji çalışmaları sırasında, başlangıçta öngörülenden çok daha büyük bir lityum rezervi tespit edilerek bölge "Lityum Vadisi" olarak anılmaya başlandı. "Beyaz altın" olarak nitelendirilen bu mineralin, Doğrudan Lityum Ekstraksiyonu (DLE) yöntemiyle çıkarılması ve yıllık 25.000 metrik tonun üzerinde üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu keşfin, elektrikli araç bataryaları ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri için küresel arz zincirinde Kaliforniya'yı stratejik bir merkez haline getirmesi bekleniyor.

Jeotermal sondaj çalışmaları sırasında bulunan ve "beyaz altın" olarak nitelendirilen yüksek miktardaki lityum rezervi, Kaliforniya’yı enerji dönüşümünün merkezine taşıyor. Doğrudan Lityum Ekstraksiyonu (DLE) yöntemiyle çıkarılacak olan mineralin, küresel batarya arzı ve yenilenebilir enerji depolama süreçlerinde kritik rol oynaması bekleniyor.

Kaliforniya’nın Imperial Valley bölgesinde yürütülen jeotermal enerji çalışmaları, dünya enerji piyasasında dengeleri değiştirebilecek devasa bir lityum keşfine yol açtı. "Beyaz altın" olarak nitelendirilen bu stratejik mineralin, eyaletin enerji dönüşümünde öncü bir rol oynaması bekleniyor.

2023 yılında jeotermal enerji kaynakları aramak amacıyla başlatılan derin sondaj çalışmaları sırasında, yerin derinliklerinde başlangıçta öngörülenden çok daha büyük bir lityum rezervi tespit edildi. Uzun süre potansiyeli göz ardı edilen bu mineralin keşfi, bölgenin "Lityum Vadisi" olarak anılmasına neden oldu. Keşfin ardından hayata geçirilen Hell’s Kitchen lityum ve enerji projesi, entegre bir tesis olarak bölgede faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Proje, batarya üretimi için kritik öneme sahip lityumu çıkarırken aynı zamanda temiz enerji üretmeyi hedefliyor.

Operasyonel planlama kapsamında hedeflenen veriler şu şekildedir: Yıllık Lityum Üretimi: 25.000 metrik tonun üzerinde. Enerji Üretimi: Yaklaşık 50 MW yenilenebilir enerji. Uzmanlar, rezervden lityum elde etmek için Doğrudan Lityum Ekstraksiyonu yöntemini kullanıyor. Bu yöntem, derinlerdeki tuzlu sudan lityumun yüksek verimlilikle ayrıştırılmasına olanak tanıyor. Bu keşfin, özellikle elektrikli araç bataryaları ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri için küresel arz zincirinde Kaliforniya'yı stratejik bir merkez haline getireceği öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23