  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yarardan çok... pH 5,5 dengesine dikkat! Hangi sabun hangi cilt tipine iyi gelir? Bizim laikler bu karardan utanır mı? Sınıflara ’10 Emir’i asma zorunluluğu... Serasında üretip hem ihraç ediyor hem pazarda satıyor Emekli maaşı sisteminde yeni dönem: Hesaplama değişti! İşte formül Yerli turistlerin harcaması yüzde 32 arttı! Seyahate çıkanların harcama miktarı belli oldu Sosyal medya için e-Devlet zorunluluğu! VPN’e yaş sınırı geliyor Türkiye Korkut hava savunma sistemini aktif etti: Gökyüzünde önüne gelen ne varsa düşürdü
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Tarlada sıraya girdiler! Türk ürünü için Avrupa devleri yarışıyor, tanesi 400 TL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nisan ayı ile birlikte hasadı başlayan Türk enginarı, özellikle İtalya ve Fransa gibi gastronomi devlerinden gelen yoğun taleple bu yıl ihracatın lokomotifi haline geldi. Karaciğer dostu yapısı nedeniyle "süper gıda" kategorisinde değerlendirilen yüksek kaliteli paketlerin yurt dışı satış fiyatı 400 liraya ulaşırken, ürünler tazeliğini korumak için 48 saat içinde Avrupa mutfaklarına ulaştırılıyor. İhracatçı tırlarının tarlaların önünde nöbet tuttuğu bu sezonda, Körfez ülkelerinin de yoğun pazarlık sürecine dahil olmasıyla Türk enginarı küresel bir talep patlaması yaşıyor.

#1
Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinden enginarda hasat heyecanı yaşanıyor. Tarlada ürün daha toplanmadan İtalya, Fransa ve Almanya kontratlar için sıraya girdi. Konserve fiyatı 400 liraya ulaşan enginar, 48 saatte Avrupa sofralarına taşınıyor.

#2
Türkiye’nin en önemli enginar üretim merkezlerinde hasat sezonu heyecanı yaşanıyor. Nisan aylarının gelmesiyle birlikte tarlalarda başlayan hummalı çalışma, sadece yerel pazarı değil, dünya mutfaklarını da hareketlendirdi. Sağlık deposu olarak bilinen enginarda bu yıl rekoltenin yüksek olması beklenirken, yurt dışından gelen yoğun talep tarlada uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde hasat edilen "Bayrampaşa" ve "Sakız" tipi enginarlar, bu yıl ihracatın lokomotifi oldu. Karaciğer dostu olması ve yüksek besin değeri nedeniyle Avrupa ülkelerinde "süper gıda" kategorisinde değerlendirilen Türk enginarı için ithalatçı firmalar şimdiden sıraya girdi.

#3
Türk enginarına olan talep bu yıl rekor seviyeye ulaştı. Başta gastronomi devleri olan İtalya ve Fransa olmak üzere, Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri en büyük alıcılar listesinin başında yer alıyor. Sadece Avrupa değil, son yıllarda sağlıklı beslenme trendinin yükseldiği Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt gibi Körfez ülkeleri de Türk enginarını sofralarına taşımak için ihracatçılarla yoğun bir pazarlık sürecine girdi.

#4
Hasat alanlarında alışılagelmişin dışında bir manzara görülüyor. İhracatçı firmaların tırları, en taze mahsulü kapabilmek için adeta tarlaların önünde nöbet tutuyor. Üreticiler, enginarın raf ömrünün kısa olması ve tazeliğinin kritik önem taşıması nedeniyle, ürünlerin sabahın ilk ışıklarıyla toplanıp aynı gün soğuk zincir araçlarıyla yola çıkarıldığını belirtiyor. Modern tesislerde ayıklanıp konserve haline getirilen yüksek kaliteli her bir paket, yurt dışına 400 liradan alıcı bularak satılıyor. Avrupalı ithalatçılar, bu yüksek katma değerli ürünü tarladan kapmak için adeta birbiriyle yarışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23