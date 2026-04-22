Tarlada sıraya girdiler! Türk ürünü için Avrupa devleri yarışıyor, tanesi 400 TL
Nisan ayı ile birlikte hasadı başlayan Türk enginarı, özellikle İtalya ve Fransa gibi gastronomi devlerinden gelen yoğun taleple bu yıl ihracatın lokomotifi haline geldi. Karaciğer dostu yapısı nedeniyle "süper gıda" kategorisinde değerlendirilen yüksek kaliteli paketlerin yurt dışı satış fiyatı 400 liraya ulaşırken, ürünler tazeliğini korumak için 48 saat içinde Avrupa mutfaklarına ulaştırılıyor. İhracatçı tırlarının tarlaların önünde nöbet tuttuğu bu sezonda, Körfez ülkelerinin de yoğun pazarlık sürecine dahil olmasıyla Türk enginarı küresel bir talep patlaması yaşıyor.