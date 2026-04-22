Tarlada sıraya girdiler! Türk ürünü için Avrupa devleri yarışıyor, tanesi 400 TL

Türkiye’nin en önemli enginar üretim merkezlerinde hasat sezonu heyecanı yaşanıyor. Nisan aylarının gelmesiyle birlikte tarlalarda başlayan hummalı çalışma, sadece yerel pazarı değil, dünya mutfaklarını da hareketlendirdi. Sağlık deposu olarak bilinen enginarda bu yıl rekoltenin yüksek olması beklenirken, yurt dışından gelen yoğun talep tarlada uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde hasat edilen "Bayrampaşa" ve "Sakız" tipi enginarlar, bu yıl ihracatın lokomotifi oldu. Karaciğer dostu olması ve yüksek besin değeri nedeniyle Avrupa ülkelerinde "süper gıda" kategorisinde değerlendirilen Türk enginarı için ithalatçı firmalar şimdiden sıraya girdi.