Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili CHP'den açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partiden istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la ilgili, "İstifasının nedenleri konusunda biz de kendi istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Teoman Sancar'ın istifası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarının arından basın mensuplarının "Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifasını açıkladı. Bilginiz dahilinde herhangi bir gerekçe var mı?" sorusunu yanıtladı.

Öztrak, "Sayın Milletvekili istifasını açıkladı. İstifa tek taraflı bir müessese. İstifasının nedenleri konusunda biz de kendi istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz." diye konuştu.

"Bitlis İl Başkanı ile ilgili bazı iddialar var, yargı süreci devam ediyor. Yargılama süreci devam ederken de görevden alınması yönünde il örgütünün istekleri var. CHP'nin bu konudaki tasarrufu ne olacak?" sorusuna karşılık Öztrak, "Bu, örgüt içi bir meseledir. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız konuyla ilgileniyor. Konu olgunluğa kavuştuktan sonra gerekli bilgiler kamuoyu ile paylaşılır." dedi.

Fezlekeler

CHP Sözcüsü Öztrak, "Meclis Başkanı, fezlekeler ile ilgili olarak 'Parlamentonun çalışmasını sekteye uğratmamalı.' dedi. Ayrıca 15 vekilin daha dokunulmazlığı kaldırılırsa bir ara seçim söz konusu olabilir. Cumhur İttifakı ara seçime gider mi ya da sizce nasıl bir yol izlenecek?" sorusuna karşılık, şunları söyledi:

"Meclis Başkanının ne demek istediğini bu sözlerinden anlamak mümkün değil. Meclis Başkanının görüşlerini millete daha açık ifade etmesi gerekiyor. Ne demek Meclisin gündemini fezlekeler daha fazla işgal etmemeli? Bundan neyi kastediyor? Kendisi milli iradeyi ve milletvekilinin hukukunu korumakla, savunmakla yükümlü bir makamda oturuyor. Bu nedenle ne demek istediğinin daha anlaşılır olmasına ihtiyaç vardır."

Faik Öztrak, CHP Parti Meclisi'nde yapılan sunumda nelerin gündeme geldiğinin sorulması üzerine de, "Sunum, bilim insanları tarafından yeni bir hükümet sistemi ve tarafsız yargı ile ilgili bir sunumdur. Partimizin bu konudaki çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede gördüğümüz bir husus var, milletimizin hislerine tercüman olmak üzere partilerin büyük bir çoğunluğu tek adam parti devleti sisteminden şikayetçi. Herkes güçlendirilmiş parlamenter rejime geçişle ilgili mutabakata varmış gözüküyor." diye konuştu.